أمانة الشرقية أصدرت أكثر من 26 ألف مخالفة وإنذار بحق منشآت غذائية في 2023

ولفتت إلى أن الجولات تأتي استمراراً للدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به بالتعاون المشترك بينها وبين أصحاب منشآت الغذاء والصحة العامة، التي تهدف لرفع درجة الوعي لدى المنشآت الغذائية والصحة العامة، ورفع مستوى أداء العاملين وضمان اتباعهم للطرق السليمة للتعامل مع المواد الغذائية، داعية الجميع للتعاون معها، بالإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات 940.