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أمانة الشرقية أصدرت أكثر من 26 ألف مخالفة وإنذار بحق منشآت غذائية في 2023

نفذت ما يقارب 80 ألف جولة رقابية في إطار متابعتها للائحة الاشتراطات البلدية
أمانة الشرقية أصدرت أكثر من 26 ألف مخالفة وإنذار بحق منشآت غذائية في 2023

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ما يقارب 80 ألف جولة رقابية ميدانية، خلال العام المنصرم 2023م؛ بهدف التأكد من تطبيق المحال التجارية والصحية ومتابعتها للائحة الاشتراطات البلدية، والتي من شأنها حماية المستهلك والمجتمع، وتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمستفيدين، في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وبينت أنه شارك في الجولات الرقابية حوالي 150 مراقباً، نتج عنها إصدار أكثر من 26 ألف مخالفة وإنذار.

ولفتت إلى أن الجولات تأتي استمراراً للدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به بالتعاون المشترك بينها وبين أصحاب منشآت الغذاء والصحة العامة، التي تهدف لرفع درجة الوعي لدى المنشآت الغذائية والصحة العامة، ورفع مستوى أداء العاملين وضمان اتباعهم للطرق السليمة للتعامل مع المواد الغذائية، داعية الجميع للتعاون معها، بالإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

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