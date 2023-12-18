ميناء ينبع الصناعي يستقبل السفينة "جولي بالاديو" المحملة بمركبات "رالي داكار السعودية 2024"

يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، استقبل العام الماضي السفينة "جولي فانديو الإيطالية" التي احتوت على مركبات متسابقي "رالي داكار "2023، وضمت 712 سيارة، و5 طائرات مروحية، و22 حاوية، و61 دراجة نارية؛ مما يؤكد جاهزية البنى التحتية بالميناء، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة، لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري، وتعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.