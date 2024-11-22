جسر الملك فهد ينال جائزتَيْن في "مسابقة جوائز تجربة العميل الدولية 24"

وأوضحت المؤسسة، أن الجائزتَيْن اشتملتا على ذهبية (المركز الأول) عن فئة "العملاء في صميم كل شيء"، وجائزة برونزية (المركز الثالث) عن فئة "أفضل تغيير ثقافي وتحوُّل في تجربة العميل"، وهما تأكيدٌ لرؤية المؤسسة الطموحة التي ركيزتها الأساسية تجربة العميل، ونتيجة للدعم غير المحدود من شركائها من الجهات المختلفة العاملة في جسر الملك فهد من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.