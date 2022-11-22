"مجموعة أكسفورد للأعمال" تخصص فصلاً للقطاع في تقرير "السعودية 2022"

ويتوقع أن يكون تقرير "السعودية 2022" دليلا حيويا للعديد من جوانب البلد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمصارف والتطورات القطاعية الأخرى. متضمناً مقابلات مع كبار ممثلي القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مقابلات مع الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية محمد الرميح ووزير التربية والتعليم حمد آل الشيخ وزير التربية والتعليم من بين شخصيات أخرى.