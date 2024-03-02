غداً.. طلاب المدارس يعودون إلى مقاعدهم بعد انتهاء إجازة الفصل الثاني

تُستأنف صباح غد الأحد الدراسة للطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة أسبوع.
ويتضمن التقويم للسنة الدراسية 1445هـ، ثلاثة فصول، و60 يوماً من الإجازات المتنوّعة خلال العام، إضافة إلى 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 /8/ 1445 هـ، الموافق 3 /3/ 2024م، وتتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18 /9/ 1445 هـ، الموافق 28 /3/ 2024م.
وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الإثنين 6 /10/ 1445 هـ، الموافق 15 /4/ 2024م، وتتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23 /10/ 1445 هـ، الموافق 2 /5/ 2024م.
وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الإثنين 4 /12/ 1445 هـ، الموافق 10 /6/ 2024م.