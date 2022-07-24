الشفافية و"النقل الخارجي".. معلمون يطالبون بفتح "العدول" وأرقام للانتظار!

طالَبَ عدد من المعلمين والمعلمات ممن شملتهم حركة النقل الخارجي التي صدرت أمس، وزارة التعليم بفتح مجال العدول عن حركة النقل الخارجي لظروف طارئة حصلت لهم؛ فيما طالب أيضًا غير المشمولين بالحركة، بمعرفة أرقامهم في الانتظار على مدنهم وقراهم التي يرغبون النقل إليها؛ أسوة بما كان معمولًا به في حركة النقل في الأعوام السابقة.