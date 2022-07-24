الشفافية و"النقل الخارجي".. معلمون يطالبون بفتح "العدول" وأرقام للانتظار!

طالَبَ عدد من المعلمين والمعلمات ممن شملتهم حركة النقل الخارجي التي صدرت أمس، وزارة التعليم بفتح مجال العدول عن حركة النقل الخارجي لظروف طارئة حصلت لهم؛ فيما طالب أيضًا غير المشمولين بالحركة، بمعرفة أرقامهم في الانتظار على مدنهم وقراهم التي يرغبون النقل إليها؛ أسوة بما كان معمولًا به في حركة النقل في الأعوام السابقة.
وأوضح أحد المعلمين ممن شملته حركة النقل ويطالب بالعدول عن الحركة: "تعودنا من وزارة التعليم على فتح مجال للعدول عن حركة النقل إلكترونيًّا بعد كل حركة نقل خارجي؛ حيث يرغب العديد من المعلمين في إتاحة العدول لظروف طارئة".
وفي شأن آخر، طالب عدد من المعلمين والمعلمات ممن لم تشملهم حركة النقل الخارجي، بمعرفة أرقامهم في الانتظار على الرغبات في القطاعات التعليمية التي طالبوها في النقل".
وتساءل أحد المعلمين الذين لم تشملهم حركة النقل الخارجي: "كيف نعترض على الحركة وأرقام الانتظار لم توضحها الوزارة"؛ مشيرًا إلى أن أرقام الانتظار مجهولة، مطالبًا الوزارة بالشفافية وتوضيح الأرقام ومدى تقدمهم في الحركة أو بقائهم على وضعهم.