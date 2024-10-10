"مصدر موثوق".. 3 نصائح للمزارعين عند شراء فسائل إكثار النخيل يقدّمها "الإرشاد"

قدّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- مجموعة من النصائح للمزارعين عند شراء الفسائل لإكثار النخيل؛ داعية إلى مراعاة أن تكون من الأصناف الممتازة ذات الثمار المرغوبة في الأسواق، وخالية من الإصابة بالأمراض والآفات، ومن مصدر موثوق.
وأوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن المسند، في فيديو عبر حساب الإرشاد الزراعي على منصة "إكس": "لإكثار فسائل النخيل؛ ننصح المزارع في حال رغبته في شراء فسائل النخيل، بأن تكون من الأصناف الممتازة والمرغوب بيع ثمارها في الأسواق، وشراؤها من مصدر موثوق".
وأضاف: يجب أن "تحمل فسائل النخيل شهادة منشأ زراعية بحيث تكون خالية من الأمراض والآفات الزراعية وخاصة سوسة النخيل الحمراء؛ وذلك حتى لا تصاب المزرعة عند زراعة الفسائل غير المرخصة".