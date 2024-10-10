"مصدر موثوق".. 3 نصائح للمزارعين عند شراء فسائل إكثار النخيل يقدّمها "الإرشاد"

قدّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- مجموعة من النصائح للمزارعين عند شراء الفسائل لإكثار النخيل؛ داعية إلى مراعاة أن تكون من الأصناف الممتازة ذات الثمار المرغوبة في الأسواق، وخالية من الإصابة بالأمراض والآفات، ومن مصدر موثوق.