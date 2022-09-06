"الصحة": 8933 مولوداً في المملكة في أسبوع تصدّرتها منطقة الرياض بنسبة 25%

وبلغ عدد المواليد في منطقة نجران 249 مولوداً، فيما سجلت منطقة عسير 585 مولوداً، وفي حفر الباطن بلغ عدد المواليد 205 مواليد، وبلغ عدد المواليد في منطقة حائل 192 مولوداً، وفي منطقة جازان بلغ عدد المواليد 466 مولوداً، فيما بلغ عدد المواليد في منطقة تبوك 291 مولوداً، وسجلت مدينة بيشة ولادة 124 مولوداً، وفي منطقة المدينة المنوّرة بلغ عدد المواليد 636 مولوداً، وفي منطقة القصيم بلغ عدد المواليد 511 مولوداً، وبلغ عدد المواليد في القريات 104 مواليد، وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد المواليد 166 مولوداً، وفي الجوف بلغ عدد المواليد 185 مولوداً، وسجلت منطقة الباحة ولادة 109 مواليد، وفي الأحساء بلغ عدد المواليد 351 مولوداً.