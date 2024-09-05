"منشآت" تنظم 6 لقاءات بالمدينة المنورة ضمن "أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام"

وتشمل الفعالية عقد 6 لقاءات في مقر المركز بالمدينة المنورة، بدءًا بلقاء "طاولات العرض" و"تجربة منشأة"، كما تتواصل اللقاءات على مدار الأسبوع وتتناول موضوعاتها "الاستدامة والتعاون في صناعة الأفلام"، و"التسويق من خلال الأفلام"، و"أهمية التصوير الإبداعي للمؤسسات والشركات الناشئة".