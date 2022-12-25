سكان حي الأجواد الشرقي بجدة يشكون من المياه الجوفية وتزايد الحشرات وانتشار الأوبئة

يشتكي سكان حي المنتزه "الأجواد الشرقي" بشمال جدة، من معاناتهم مع المياه الجوفية مما أدى إلى تلوث البيئة، وتزايد الحشرات وانتشار الأوبئة، مثل حمى الضنك، كما تأثرت البنية التحتية للحي حيث بدأت طبقات الأسفلت بالشارع في التآكل، وتزايد الحفر من جراء تجمع المياه.
وقال المواطن عادل بن عبدالكريم الشيخ إنه "تم طرق جميع أبواب الإدارات المختصة دون جدوى، حيث عرض الأمر على بلدية بريمان وعلى شركة المياه، إضافة إلى المحافظة حيث تم إشعارها بخطاب تضمن شكوى بالوضع الحاصل ولكن لم يتم التجاوب".
وأوضح "الشيخ" أن "المواطنين فشلوا في إيجاد حلول لهذا الكارثة البيئية التي باتت تهدد اقتحام منازل السكان".
وطالب "الشيخ" الجهات المختصة في الدولة بسرعة العمل على إيجاد حلول عاجلة لإيقاف ما يعانيه السكان، وحمّل كل الجهات المعنية تبعات ما يحدث للسكان.
وأشار إلى أن رئيس بلدية بريمان اطلع على الوضع وقال: "لا أستطيع عمل أي شيء بحكم أن المنطقة عليها تنظيم"، أما شركة المياه فقد حضر مندوب منها وقال: "سوف ننظر في الوضع"، ولكن لم يتم شيء علمًا بأن تصريف المياه يبعد تقريبًا 300 إلى 500 متر.