سكان حي الأجواد الشرقي بجدة يشكون من المياه الجوفية وتزايد الحشرات وانتشار الأوبئة

وأشار إلى أن رئيس بلدية بريمان اطلع على الوضع وقال: "لا أستطيع عمل أي شيء بحكم أن المنطقة عليها تنظيم"، أما شركة المياه فقد حضر مندوب منها وقال: "سوف ننظر في الوضع"، ولكن لم يتم شيء علمًا بأن تصريف المياه يبعد تقريبًا 300 إلى 500 متر.