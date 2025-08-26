"الربيش": الرياض عاصمة الألعاب الإلكترونية بـ750 مليون مشاهد و39 ألف وظيفة جديدة لشبابنا

يؤكد الكاتب الصحفي خالد الربيش أن بطولة كأس للرياضات الإلكترونية، التي انطلقت بفكرة سعودية، رسخت مكانة الرياضات الإلكترونية، بعدما تمكنت المملكة، وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، من التأسيس لتجربة عالمية فريدة من نوعها، جمعت بين تنوع الألعاب والابتكار فيها، تابع فعالياتها أكثر من 750 مليون مشاهد حول العالم، ووفرت 39 ألف وظيفة لشباب المملكة.