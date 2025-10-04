"تجمعات النرجس".. افتتاح أولى مشاريع تجمعات للتطوير العقاري

افتتحت شركة "تجمعات" للتطوير العقاري مشروع "تجمعات النرجس" بمنطقة حي النرجس جنوب طريق الملك سلمان شمالي الرياض، وذلك خلال حفل أقيم مساء الخميس 2 أكتوبر الجاري، والذي يمثل باكورة أعمال الشركة التي تستعد لإطلاق العديد من مشاريعها في مناطق مختلفة من العاصمة خلال الفترة المقبلة.
ويقع مشروع "تجمعات النرجس" على مساحة 1500 م² و900 م² مساحة أرض، ويضم 6 وحدرات فاخرة "3 تاون هاوس و3 بنتهاوس"، تتميز بتصميم معاصر يلبي احتياجات الأسرة العصرية، كما يعيد تصور مفهوم "التاون هاوس" بأسلوب مبتكر، إذ تقدم الشركة مداخل مستقلة ومساحات واسعة، فيما يجسد التصميم طرازًا نجديًا أصيلًا يعكس تاريخ وحضارة الرياض، مع دمج التقاليد العريقة بأسلوب الحياة العصري.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "تجمعات" المهندس مهاب بنتن إن مشروع "تجمعات النرجس" يمثل باكورة المشاريع التي تفتتحها الشركة العقارية انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في إنشاء مشاريع نوعية تخدم المستهلك عبر تقديم تجربة عميل متكاملة وغير تقليدية تساهم في حصول العملية على تجربة معلومات ووصول عقاري عالية المستوى بتنفيذ رفيع يعتمد على علاقات مميزة مع العملاء في خدمات ما بعد البيع، وبأسعار تتوافق مع الخدمات المتوفرة في العقار.
وتطرق "بنتن" للحديث عن المشاريع الأخرى للشركة والتي يأتي من بينها مشروع "جي إكس هومز (1)" الذي يقدم تجربة سكنية استثنائية في حي جاكس الثقافي بالدرعية، والذي يضم 20 وحدة على مساحة مباني 2500 م² ومساحة أرض 1063 م²، مشيرًا إل أن المشروع يمزج بين الطراز السلماني والنجدي الأصيل وفق كود وادي حنيفة، مع لمسات عصرية تعكس هوية الدرعية التراثية بروح حديثة.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع "جي إكس هومز (1)" وصلت إلى 50%، متوقعًا أن يكتمل بشكل نهائي في عام 2026 وتحديدًا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
يذكر أن "تجمعات" تعمل على مشروع حيوي شمال شرق الرياض وهو مشروع "تجمعات المونسية" الواقع بالقرب من حديقة مونسية ويضم 12 وحدة مستلهمة من الطابع النجدي الأصيل بخطوطه الواضحة وبساطته الفاخرة، وتمثل ملاذات عصرية تحتضن طموحات الأسرة السعودية بتصاميم تجمع بين الأناقة المعاصرة والراحة العملية لتجربة معيشة ساحرة.
ويمكن تسجيل الاهتمام بمشاريع "تجمعات" للتطوير العقاري من خلال شركة شغف للوساطة العقارية عبر الموقع الرسمي https://clusters.sa/ar