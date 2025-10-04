"تجمعات النرجس".. افتتاح أولى مشاريع تجمعات للتطوير العقاري

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "تجمعات" المهندس مهاب بنتن إن مشروع "تجمعات النرجس" يمثل باكورة المشاريع التي تفتتحها الشركة العقارية انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في إنشاء مشاريع نوعية تخدم المستهلك عبر تقديم تجربة عميل متكاملة وغير تقليدية تساهم في حصول العملية على تجربة معلومات ووصول عقاري عالية المستوى بتنفيذ رفيع يعتمد على علاقات مميزة مع العملاء في خدمات ما بعد البيع، وبأسعار تتوافق مع الخدمات المتوفرة في العقار.