وفق الاشتراطات الجديدة.. تعرّف على الحد الأدنى لمساحات "غرف النوم والمجالس والمطابخ ودورات المياه"

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في اشتراطات رخص إنشاء المباني السكنية الجديد مساحات الغرف والفراغات السكنية، مؤكدةً على ألا يقل مسطح أي غرفة من غرف المبنى أو مرافقه عن الحدود الدنيا للأبعاد والمساحات التالية: "غرف المجلس أو الطعام أو الصالة" الحد الأدنى للمساحة ١١,٢ م٢ والحد الأدنى للعرض ٢,٨ م، وغرف النوم الحد الأدنى للمساحة ٦,٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ٢,١ م، والمطبخ الحد الأدنى للمساحة ٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ١,٨ م، والحمام الحد الأدنى للمساحة ٢,٨ والحد الأدنى للعرض ١,٤ م.