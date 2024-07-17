وفق الاشتراطات الجديدة.. تعرّف على الحد الأدنى لمساحات "غرف النوم والمجالس والمطابخ ودورات المياه"

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحد الأدنى لمساحات وعرض مكونات المباني السكنية من غرف للنوم ومجالس ودورات مياه، إضافة إلى المطابخ والممرات وغرف السائق والخادمة، وذلك وفق اشتراطات رخص إنشاء المباني السكنية الجديد.
وفي التفاصيل، حددت الوزارة في اشتراطات رخص إنشاء المباني السكنية الجديد مساحات الغرف والفراغات السكنية، مؤكدةً على ألا يقل مسطح أي غرفة من غرف المبنى أو مرافقه عن الحدود الدنيا للأبعاد والمساحات التالية: "غرف المجلس أو الطعام أو الصالة" الحد الأدنى للمساحة ١١,٢ م٢ والحد الأدنى للعرض ٢,٨ م، وغرف النوم الحد الأدنى للمساحة ٦,٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ٢,١ م، والمطبخ الحد الأدنى للمساحة ٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ١,٨ م، والحمام الحد الأدنى للمساحة ٢,٨ والحد الأدنى للعرض ١,٤ م.
أما دورة المياه (المرحاض) فالحد الأدنى للمساحة ١,٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ١ م، وغرفة "الحراسة أو غرفة السائق أو غرفة العاملة المنزلية" (غير شاملة للحمام) الحد الأدنى للمساحة ٦,٥ م٢ والحد الأدنى للعرض ٢,١ م، والممرات الداخلية الحد الأدنى للعرض ٠,٩٠ م.