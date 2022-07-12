"الثقافة" تستعد لتقديم مذاق جمالي في مهرجان "جاكس للفنون" بالدرعية

وتمر هذه الرحلة الفنية من خلال نوافذ متعددة، تتكون كل نافذة منها من محطات فنية تأخذ الزائر في رحلة مترابطة وممتعة، حيث تستقبله أولاً نافذة "رحلة الانطلاق" المكونة من خمس محطات، تبدأ بمحطة "البدايات الجديدة" التي تواجه الزائر في بداية رحلته بحائط ضخم يحمل مجموعة كبيرة من الشتلات الطبيعية؛ ليأخذه إلى عالم البدايات الجديدة، والانطلاقات المختلفة، ثم محطة "نحو المجهول" المغطاة بشتلات خضراء مستدعية الفضول، ومثيرة للتساؤلات.