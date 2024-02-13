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"البديوي" يبحث مع مسؤول أوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة
خلال لقاء على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي
التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج لويجي دي مايو، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، خاصةً ما يحدث حالياً من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة والجهود الخليجية الأوروبية المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.