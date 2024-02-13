"البديوي" يبحث مع مسؤول أوروبي جهود وقف إطلاق النار في غزة

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، خاصةً ما يحدث حالياً من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة والجهود الخليجية الأوروبية المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.