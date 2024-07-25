كيف تعرف حجم التكييف المناسب للغرفة؟.. "المواصفات" تدعوك لتطبيق هذه المعادلة

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إن اختيار حجم جهاز التكييف المناسب لحجم الغرفة، وتركيبه في المكان المناسب بعيدًا عن الأبواب والنوافذ؛ يساهم في تحسين الأداء وتقليل الاستهلاك.