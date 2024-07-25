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كيف تعرف حجم التكييف المناسب للغرفة؟.. "المواصفات" تدعوك لتطبيق هذه المعادلة
فيما أكدت أن "تناسب حجم الجهاز ومكانه يساهمان في تحسين الأداء وتقليل الاستهلاك
قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: إن اختيار حجم جهاز التكييف المناسب لحجم الغرفة، وتركيبه في المكان المناسب بعيدًا عن الأبواب والنوافذ؛ يساهم في تحسين الأداء وتقليل الاستهلاك.
وأوضحت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أنه لمعرفة الحجم التقريبي للتكييف المناسب لحجم الغرفة يمكن اتباع معادلة تقوم على أساس أبعاد الغرفة "الطول × العرض × الارتفاع × 300 = حجم المكيف المناسب".
وضربت "المواصفات" مثلًا على هذه المعادلة، مشيرة إلى غرفة بطول 4م وعرض 5م وارتفاع 3م "3x5x4" "300" =18000"، أي أن حجم المكيف المناسب لهذه الغرفة هو مقاس 18.