"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الثامنة.
وقال "العثيم": إن ذكرى البيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله" ذكرى غالية للشعب السعودي ولشعوب الأمتين الإسلامية والعربية؛ لأنها ترسّخ معاني التعاضد والتلاحم، وتؤكد صادق الولاء والثقة الغالية، وتجسد واقع الحياة الكريمة التي ينعم بها أبناء هذا البلد الطيب المبارك، وتطلعه نحو مستقبل زاهر ومشرق تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وأشار "العثيم" إلى المنجزات الضخمة والحراك التنموي الشامل والمستدام الذي تشهده مملكتنا الغالية في هذا العهد المبارك، وما تحمله من بشريات وهي تمضي بكل الثقة نحو مرافئ النجاح في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030.
وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة تعد حدثاً استثنائياً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان " وفقه الله "في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث أصبح للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجوداً فاعلاً في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وباتت عنصر دفع قويًا للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية.
ونوه "العثيم" بالتقدير الدولي الذي تحظى به قيادتنا الرشيدة؛ نتيجة لمواقفها الثابتة والقرارات الحاسمة والاهتمام بتعزيز السلام العالمي والتعاون الدولي والإسهام في دعم كل الشعوب.
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " يحفظهما الله "وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.