"العثيم" يهنئ الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين

وأضاف "العثيم" أن ذكرى البيعة تعد حدثاً استثنائياً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان " وفقه الله "في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث أصبح للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجوداً فاعلاً في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وباتت عنصر دفع قويًا للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية.