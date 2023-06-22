بعد فيديو الإساءة لوافد.. المادة 17 تجيز للنيابة تحريك دعوى دون شكوى من المتضررين

الواقعة التي انتهت فصولها أمس بالقبض على المتورطين في الإساءة لأحد الوافدين؛ وذلك بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي، أثناء وجودهم في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، أعادت إلقاء الضوء على المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية، والتي توضح أن الأشخاص المخولين بتقديم شكاوى لإقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، حيث يتمثل في المتضررين أنفسهم أو ممَنْ ينوب عنهم، أو ورثتهم من بعدهم، غير أن نفس المادة منحت النيابة العامة الحق أيضًا في ذلك، إذا رأت مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.