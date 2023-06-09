تدوير نفايات بـ17 شركة.. حماية مدن "ملكية الجبيل وينبع".. مبادرة بيئية و56 منتزهًا

وتأتي مبادرة حماية البيئة من المهام الرئيسة للهيئة الملكية ضمن إدارتها الشاملة للمدن الصناعية التابعة لها، واستكمالًا لما تم اتخاذه من إجراءات حمائية، حيث سنت الهيئة قوانين بيئية صارمة، وألزمت الشركات العاملة في مدنها الصناعية بتطبيقها، ومن ذلك برنامج المراقبة البيئية الذي يعد من أهم الركائز للمحافظة على البيئة، وقد أعدّته الهيئة قبل أن تنشأ مدنها الصناعية.