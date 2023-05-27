مركز الغسيل الكلوي في الغيضة باليمن قدّم خدماته لـ139 مستفيدًا في مارس

وراجع قسم الطوارئ 4.483 فردًا، وعيادة الباطنية 2.643 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 413 حالة، وعيادة الأطفال 1.120 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 1.627 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 622 فردًا، وراجع قسم التغذية 133 شخصًا، وقسم التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 568 شخصًا؛ فيما صُرفت الأدوية لـ14.336 مريضًا، كما راجع قسم التوليد 68 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 5.230 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.497 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 28 فردًا.