مركز الغسيل الكلوي في الغيضة باليمن قدّم خدماته لـ139 مستفيدًا في مارس

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر مارس 2023م، 139 مريضًا، بينهم 49 مريضًا حصلوا على 414 جلسة غسيل كلوي مجدولة؛ بينما تلقى 90 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى؛ حيث بلغت نسبة الذكور 58%، ونسبة الإناث 42%؛ بينما شكّلت نسبة النازحين 16%، والمقيمين 83%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلةً في المركز- لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ14.208 مستفيدين؛ وذلك خلال شهر أبريل من عام 2023م.
وراجع قسم الطوارئ 4.483 فردًا، وعيادة الباطنية 2.643 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 413 حالة، وعيادة الأطفال 1.120 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 1.627 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 622 فردًا، وراجع قسم التغذية 133 شخصًا، وقسم التحصين 6 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 568 شخصًا؛ فيما صُرفت الأدوية لـ14.336 مريضًا، كما راجع قسم التوليد 68 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 5.230 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 2.497 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 28 فردًا.
وفيما يتعلق بالخدمات المرافقة؛ استفاد 5.567 فردًا من قسم الرعاية الصحية، و47 مستفيدًا من قسم نقل الدم، واستقبل قسم التنويم 17 حالة، وقسم تخطيط القلب 5 حالات.