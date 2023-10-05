"ندوة الشباب الإسلامي" تُشيد بجهود المملكة في العناية بالتعليم والمعلم

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، بالجهود النوعية التي تبذلها المملكة في عنايتها بالتعليم، وتطوير منشآته، والارتقاء بالمعلم وتنمية قدراته ومهاراته؛ ليؤدي رسالته في بناء الجيل الصاعد، والذي يعد أهم وسائل النهوض بالمجتمع.