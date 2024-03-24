"المرور السعودي" يقدّم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة "أبشر"

يُذكر أن خدمة استبدال اللوحات تأتي امتداداً لجهود الإدارة العامة للمرور؛ لتعزيز التحوُّل الرقمي للخدمات المرورية، تماشياً مع أهداف وزارة الداخلية في إتاحة خدمات يستطيع المستفيد تنفيذها من مكان وجوده، وبما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميّزة لخدمات قطاعات الوزارة.