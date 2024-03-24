محليات

"المرور السعودي" يقدّم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة "أبشر"

"المرور السعودي" يقدّم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة "أبشر"

تقدّم الإدارة العامة للمرور جميع خيارات طلب استبدال لوحات المركبات للمستفيدين عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور، وإمكانية استبدال لوحات المركبات للأفراد عبر «أبشر أفراد»، وللشركات عبر «أبشر أعمال»، من خلال حساب مالك المركبة بعد التحقّق من المتطلبات النظامية.

يُذكر أن خدمة استبدال اللوحات تأتي امتداداً لجهود الإدارة العامة للمرور؛ لتعزيز التحوُّل الرقمي للخدمات المرورية، تماشياً مع أهداف وزارة الداخلية في إتاحة خدمات يستطيع المستفيد تنفيذها من مكان وجوده، وبما يسهم في توفير تجربة مستخدم متميّزة لخدمات قطاعات الوزارة.

منصة أبشر
الإدارة العامة للمرور
استبدال لوحات المركبات

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org