"سبق" تكشف جزءًا من العلاقة بين الأم "دينا الأسمري" والأب "تركي بن طلال"

وقال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الأسمري، شيخ قبيلة آل سريع التي تنتمي لها الفقيدة، لـ"سبق": إن الأمير تركي بن طلال قدم أعمالاً وخدمات جليلة لكثير من أبناء المنطقة، ويعجز الحرف عن تعداد مناقبه الإنسانية؛ فقد بنى للفقيدة بيتًا على الطراز الحديث، وتم تأثيثه، وكان متابعًا لكل صغيرة وكبيرة، حتى الطلاء غيَّره مرات عدة؛ ليتناسب مع نظرها، ولا يؤثر عليه، ورُوعي فيه كل الاحتياجات التي تساعدها على التنقل بكل يُسر وسهولة، هي ومَن يزورها ممن هم في سنها من نساء القبيلة. حقًّا، لقد كان المنزل نموذجيًّا بكل ما تعنيه الكلمة.