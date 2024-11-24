محافظ جدة يدشن مزاد لاعبي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت 2025

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، نيابةً عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لجدة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مزاد لاعبي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت لعام 2025.
جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت الأمير سعود بن مشعل بن محمد.
وتستضيف المحافظة هذا المزاد، ضمن فعاليات تقويم جدة، خلال يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، كأول حدث دولي بهذا الحجم لرياضة الكريكيت في المملكة؛ ما يعزز من تواجدها على خارطة الرياضات العالمية المتنوعة ويقدم في ذات الوقت خيارات متعددة لجميع الفئات.
وشهدت جدة، اليوم، توافد المستثمرين وممثلي أندية الدوري الهندي للكريكيت، وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب القادم للاتحاد الدولي للكريكيت جاي شاه، لحضور المزاد.
ويُعد الدوري الهندي الممتاز للكريكيت الأقوى عالميًا، إذ تم تسجيل 1.574 لاعبًا من جميع أنحاء العالم في المزاد للعام 2025، وستتنافس الفرق في مزايدة لتأمين أفضل اللاعبين؛ ما يشكل تجربة مثيرة لعشاق الرياضة حول العالم ويوسع دائرة المشاركة.
ويعكس هذا الحدث المرموق، عمق العلاقة بالاتحاد الهندي للكريكيت، ويؤكد التزام المملكة باحتضان مثل هذه المناسبات العالمية، ومن المتوقع أن يجذب المزاد عددًا كبيرًا من جماهير اللعبة عالميًا.
كما سيتيح لعشاق الكريكيت في المملكة فرصة فريدة لمشاهدة اختيارات لاعبي فرقهم المفضلة والاستمتاع بتفاصيل المزاد التنافسي بين الفرق للظفر بأبرز نجوم العالم في رياضة الكريكيت التي تشهد إقبالًا كبيرًا، كون هذه الرياضة تحتل مراكز متقدمة في قائمة الرياضات الأكثر مشاهدة في العالم ويقدر عشاقها من حول العالم بـ 2.5 مليار شخص.