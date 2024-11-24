محافظ جدة يدشن مزاد لاعبي الدوري الهندي الممتاز للكريكيت 2025

كما سيتيح لعشاق الكريكيت في المملكة فرصة فريدة لمشاهدة اختيارات لاعبي فرقهم المفضلة والاستمتاع بتفاصيل المزاد التنافسي بين الفرق للظفر بأبرز نجوم العالم في رياضة الكريكيت التي تشهد إقبالًا كبيرًا، كون هذه الرياضة تحتل مراكز متقدمة في قائمة الرياضات الأكثر مشاهدة في العالم ويقدر عشاقها من حول العالم بـ 2.5 مليار شخص.