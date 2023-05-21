موافقة كريمة على إطلاق اسم "الرواق السعودي" على مبنى توسعة المطاف بالمسجد الحرام

وقال: "إن الرواق السعودي الذي يتضمّن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، أتى حين أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ببناء توسعة للمسجد الحرام؛ لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، وبدأ العمل عليه في عهد الملك سعود عام 1375هـ/ 1955م، واستمرّ بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد -رحمهم الله جميعا- ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد، والملك عبدالله -رحمهما الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".