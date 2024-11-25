تقرير: نقلة نوعية للدوري السعودي بفضل النجوم العالميين في محركات البحث العالمية والحضور الجماهيري

كما أشار التقرير الذي أعدته شركة أوما المتخصصة في الوجود الرقمي، إلى أن الدوري شهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم البحث العالمي بنسبة تصل إلى أكثر من 10.577% في دول مثل المكسيك، و8.508% في فرنسا. وأصبح نادي النصر، الذي انضم إليه رونالدو، من أكثر الأندية بحثاً عالميًا، محققًا حوالي 9.64 مليون عملية بحث، وهو ما يعادل سبع مرات عن أي نادٍ سعودي آخر