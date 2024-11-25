كشف تقرير جديد، عن ارتفاع أسهم الدوري السعودي بشكلٍ غير مسبوق، جراء استقطاب نجوم كرة القدم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار.
ووفقًا للتقرير المعنون بـ«أثر استقطاب اللاعبين العالميين على القنوات الرقمـية السعودية وحصة الدوري السعودي عالميًا»، حققت بعض الأندية نسبة إشغال للمدرجات بلغت أعلى مستوياتها، حيث سجلت المباريات معدل إشغال يقارب 90% في بعض اللقاءات الكبيرة، بزيادة تُقدر بـ 64.000 متفرج مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار التقرير الذي أعدته شركة أوما المتخصصة في الوجود الرقمي، إلى أن الدوري شهد ارتفاعًا كبيرًا في حجم البحث العالمي بنسبة تصل إلى أكثر من 10.577% في دول مثل المكسيك، و8.508% في فرنسا. وأصبح نادي النصر، الذي انضم إليه رونالدو، من أكثر الأندية بحثاً عالميًا، محققًا حوالي 9.64 مليون عملية بحث، وهو ما يعادل سبع مرات عن أي نادٍ سعودي آخر
ويتوقع الخبراء أن يشهد الدوري السعودي مزيدًا من النمو، حيث بات ينافس دوريات كبرى من حيث الحضور الجماهيري والتفاعل الرقمي، ليصبح وجهة جديدة لعشاق كرة القدم حول العالم.
وتصدر أوما تقارير وتحليلات دورية محكمة، تعدها فرق احترافية متخصصة، تستخدم أدوات ومنهجيات علمية متطورة، من شأنها دعم صناع القرار لاتخاذ خطوات فعالة، تضعهم في صدارة الساحة الرقمية.