بالتعاون مع 13 جهة حكومية.. طرح 29 مشروعًا عبر "استطلاع" لأخذ المرئيات

وطرحت وزارة المالية مشروعين؛ الأول "نظام إيرادات الدولة" الذي يهدف إلى تحديث النظام ومواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 5 أبريل 2023م، أما المشروع الثاني "تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ لحماية المال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة والمساواة، وسينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 أبريل 2023م.