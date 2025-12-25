سامري حائل وسامري القصيم.. إيقاع واحد بنبضين مختلفين في مسار الشمال

في القصيم، يأتي السامري بإيقاع هادئ نسبياً، يتكئ على الصوت الجماعي والكلمات القريبة من الحياة اليومية، هو سامري المجالس والسهرات العائلية، حيث يتداخل اللحن مع الضحكات والقصص، ويعكس طبيعة المجتمع الزراعي الذي يميل إلى البساطة والتأمل، وغالباً ما يُقدَّم هذا الفن في المناسبات الاجتماعية، ليكون جزءاً من التجربة الثقافية التي يعيشها الزائر في المزارع والفعاليات التراثية.