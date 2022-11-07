من شرم الشيخ.. "ولي العهد" يرسم صورة جميلة لمستقبل المملكة مع تقنيات الطاقة المتجددة

وتخلل حديث ولي العهد قدر كبير ومطمئن من التفاؤل، الممزوج بإمكانية تحقيق كامل التطلعات مجتمعة، عندما أعلن سموه أن الثمار التي يمكن أن تقطفها المملكة من هذه التحركات، القدرة على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50 % من الكهرباء داخل المملكة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو هدف تسير إليه المملكة، وفق دراسات علمية ميدانية دقيقة، تحدد على وجه الدقة، إمكانية تحقيق الأهداف والتطلعات والخطط، قياسًا على الإمكانات البشرية والمادية التي تسخرها المملكة على أرض الواقع، ولم يكن يتحقق هذا الأمر لولا الميزانيات الضخمة التي تحددها المملكة في تنفيذ مبادراتها الخاصة بالبيئة.