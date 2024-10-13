عن "المنتج التأميني".. "الشنيبر": سوق العمل في المملكة سيكون "النموذج المثالي" خلال السنوات القادمة

ويعلق "الشنيبر" قائلاً: "مع كل تقدم ونجاح في سوق العمل السعودي، نجد هناك جدلاً كبيراً حول تداعيات حقوق العمالة في سوق العمل، ونرى حملات عديدة حول عدم توفير حماية كافية لحقوق العمال، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ سنوات عديدة، والمتابع لسوق العمل ومؤشراته سيجد الردود واضحة على تلك الاتهامات، حيث شكلت الإصلاحات والمبادرات المميزة التي تم اطلاقها من خلال منظومة الموارد البشرية "صفعة" لكل من شكك في تطورات سوق العمل السعودي وتميزه.. خلال السنوات المقبلة، ستحتضن أراضي المملكة العديد من المناسبات العالمية التي ستكون حديث العالم وتستقطب الأنظار العالمية، وتلك المناسبات والمشاريع المتنوعة الضخمة المصاحبة لها ستعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة والتي من المتوقع أن ترتفع أعدادها بشكل كبير، ولذلك نجد تحركاً مميزاً من وزارة الموارد البشرية في إطلاق مبادرات متنوعة لتحسين ظروف العمل لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية".