مستفيدو "طريق مكة" من بنجلاديش يثمنون جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

ثمّن مستفيدو مبادرة "طريق مكة" من حجاج جمهورية بنجلاديش الشعبية جهود المملكة العربية السعودية التي تجسّد حرصها في تسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وقدّم ضيوف الرحمن في بنجلاديش، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لسمو ولي عهده الأمين على تيسير رحلة الحجاج من بلادهم إلى المملكة.
وأشاد حجاج بنجلاديش بالخدمات النوعية المقدمة لهم، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات وإبهار كبير بين الأعوام السابقة وهذا العام، بالإضافة إلى الرعاية والاهتمام اللذين يحظون بهما من الجهات المشاركة في مبادرة "طريق مكة"؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم إلى البقاع المقدسة، معبرين عن سعادتهم من خلال تسخير هذه الخدمات والتقنية في سبيل التسهيل عليهم.
وأكدوا أن المبادرة تأتي لخدمة المسلمين وتسهيل فريضة الحج؛ لتذليل أي عقبات تواجههم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم إلى المملكة.
وتهدف مبادرة "طريق مكة" -وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية السعودية" 2030- إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.