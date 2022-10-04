القصبي يلتقي رئيس الحكومة المغربية و6 وزراء مغاربة لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك

التقى وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس في العاصمة المغربية الرباط، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وستة وزراء في مختلف القطاعات، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري.