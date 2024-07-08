"الامتياز التجاري" ومانحه وصاحبه في تعريف وتوضيح لـ"التجارة"

عرّفت وزارة التجارة، الامتياز التجاري، بأنه عبارة عن قيام مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يُسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك للمانح أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبلغ الذي يدفعه صاحب الامتياز للمانح مقابل السلع والخدمات.