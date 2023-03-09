الأحد.. "الراجحي" يُكرّم الفائزين في الدورة العاشرة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يُكرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الفائزين بالجائزة للتميز في العمل الاجتماعي لدورتها العاشرة مساء يوم الأحد المقبل.
يحضر التكريم عدد من الأمراء، والمهتمين بالعمل الاجتماعي، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية.
وأكدت رئيسة اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء الأميرة نوف بنت عبدالله أن الإنتاج المحلي للعمل الاجتماعي هو نافذة حقيقية لرواد هذا العمل من خلال الدعم والتحفيز وإيجاد فرص التأهيل، لافتةً إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفل الدورة العاشرة هو ديدن قيادة هذا الوطن، والدولة تدعم هذا التوجه بصورة كاملة.
من جانبه، أوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث أن الدورة العاشرة للجائزة ظلت تعمل على مدار 3 أشهر لاختيار الفائزين، كما سجّلت زيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة؛ للوقوف على الأعمال المرشحة وتقييمها، ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسيةً ضمن فروع الجائزة الست في هذه الدورة؛ وهي: (التميز في الإنجاز الوطني للجهات، التميز في الوقف الإسلامي للجهات الوقفية، التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية، التميز لرواد العمل الاجتماعي، التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التميز في الاستدامة البيئية).