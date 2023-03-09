الأحد.. "الراجحي" يُكرّم الفائزين في الدورة العاشرة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

من جانبه، أوضح الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث أن الدورة العاشرة للجائزة ظلت تعمل على مدار 3 أشهر لاختيار الفائزين، كما سجّلت زيارات ميدانية لمختلف مناطق المملكة؛ للوقوف على الأعمال المرشحة وتقييمها، ومن ثم اختيار أكثر البرامج والأعمال تنافسيةً ضمن فروع الجائزة الست في هذه الدورة؛ وهي: (التميز في الإنجاز الوطني للجهات، التميز في الوقف الإسلامي للجهات الوقفية، التميز في برامج العمل الاجتماعي للجهات غير الربحية، التميز لرواد العمل الاجتماعي، التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التميز في الاستدامة البيئية).