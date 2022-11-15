الليلة وفي 7 دقائق.. محطة الفضاء الدولية تَعبُر سماء المملكة و"هندي" يوضح

تمرّ، مساء اليوم الثلاثاء، المحطة الفضائية الدولية بسماء المملكة والتي تعبُر في الفضاء بسرعة ٢٧ ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع 400 كيلومتر.
وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي لـ"سبق"، أن المحطة ستظهر من جهة الغرب الساعة 6:16 مساء اليوم، لتعبر فوق السعودية من غربها لشرقها في 7 دقائق حتى تختفي جهة الشرق الساعة 6:23 مساء.
وقال: بسبب عبور المحطة بعد غروب الشمس بقليل فإنها ستعكس أشعة الشمس من الفضاء وستبدو لامعة، ويمكن مشاهدتها من جميع مناطق المملكة وهي تعبر السماء، وستبدو كنجمة لامعة جدًا تتحرك بسرعة في السماء.
وأشار الفلكي "هندي" إلى أن المحطة الفضائية مشروع دولي عبارة عن مختبر فضائي لإجراء التجارب العلمية وتدريب رواد الفضاء على انعدام الجاذبية، وستكون المحطة وجهة طاقم سعودي خلال 2023م مكون من رائد فضاء سعودي وأول رائدة فضاء امرأة سعودية بإذن الله.