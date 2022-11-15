الليلة وفي 7 دقائق.. محطة الفضاء الدولية تَعبُر سماء المملكة و"هندي" يوضح

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي لـ"سبق"، أن المحطة ستظهر من جهة الغرب الساعة 6:16 مساء اليوم، لتعبر فوق السعودية من غربها لشرقها في 7 دقائق حتى تختفي جهة الشرق الساعة 6:23 مساء.