وزير الداخلية يتفقّد سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

وزار وزيرُ الداخلية خلال الجولة التي قام بها عددًا من المرضى الذين يتلقّون الرعاية الطبية في المستشفى، واطمأنّ على وضعهم الصحي، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل، مقدمًا لهم التهنئةَ بعيد الأضحى المبارك.