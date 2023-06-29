محليات

وزير الداخلية يتفقّد سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

اطمأنّ على وضع المرضى الصحي داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته المرضى المنومين بالمستشفى
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته المرضى المنومين بالمستشفى

تفقّد وزيرُ الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، سيرَ العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والخدمات الصحية التي تقدّمها منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ

وزار وزيرُ الداخلية خلال الجولة التي قام بها عددًا من المرضى الذين يتلقّون الرعاية الطبية في المستشفى، واطمأنّ على وضعهم الصحي، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالشفاء العاجل، مقدمًا لهم التهنئةَ بعيد الأضحى المبارك.

ورافقه خلال الزيارة نائبُ وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

وزير الداخلية
مكة المكرمة
مستشفى قوى الأمن
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
موسم حج 1444هـ

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org