"الرميان" يؤكد أهمية القمم السعودية الصينية وما تطرحه من فرص استثمارية

وأوضح الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة -امتداداً للعلاقة الاستثمارية الوثيقة بين المملكة والصين-، أوجد عددًا من فرص التعاون الاستثمارية في السوق الصيني، حيث يعمل الصندوق على تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المتقدمة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن عقد الشراكات المستقبلية مع الصندوق أو شركات محفظته سيسهم في نقل التقنيات وتوطين المعرفة المتقدمة في مختلف المجالات.