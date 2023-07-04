346 مستفيداً من مشروع "أضحية يتيم" بجدة

وأوضح الدكتور مهندس محمد ناقرو، المدير التنفيذي للجمعية، أن مشروع "أضحية يتيم" يهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة الغذائية للأيتام لتحسين جودة حياتهم، واستفاد منه 346 مستفيداً ومستفيدة من الأرامل والأيتام المسجّلين لدى الجمعية، وهو مشروع تقيمه الجمعية في عيد الأضحى المبارك من كل عام.