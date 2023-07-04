346 مستفيداً من مشروع "أضحية يتيم" بجدة

نفّذت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع "أضحية يتيم" تزامناً مع موسم الحج.
وأوضح الدكتور مهندس محمد ناقرو، المدير التنفيذي للجمعية، أن مشروع "أضحية يتيم" يهدف إلى تقديم يد العون والمساعدة الغذائية للأيتام لتحسين جودة حياتهم، واستفاد منه 346 مستفيداً ومستفيدة من الأرامل والأيتام المسجّلين لدى الجمعية، وهو مشروع تقيمه الجمعية في عيد الأضحى المبارك من كل عام.
وأضاف ناقرو، يتيح مشروع توكيل الأضاحي بالجمعية لأفراد المجتمع خدمة التوكيل لشراء وذبح وتوزيع الأضحية على الأيتام وأسرهم من خلال فريق متخصّص يشرف على مراحل التنفيذ بالكامل، إضافة إلى أدوار متطوعي الجمعية في إيصالها وتوزيعها على الأسر في منازلهم.