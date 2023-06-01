"الترميز".. خدمة تضمن وصول الأمتعة لمقر سكن حجاج بنجلادش عبر مبادرة "طريق مكة"

وتبدأ عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختص في الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار شاه جلال الدولي بجمهورية بنجلاديش الشعبية، بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام ،تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.