مشاريع تنموية سعودية في محافظة "أبين" تغطي 5 قطاعات حيوية لتعزيز الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة

وفي قطاع التعليم، نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة علوي النموذجية، التي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية في المحافظة. وجاء بناء وتجهيز المدرسة في مدينة جعار، مركز مديرية خنفر، إحدى أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية في محافظة أبين إلى جانب مدينة لودر، وذلك نظرًا للكثافة الطلابية في المدينة، ودعمًا لفرص التعليم والتعلّم. ويأتي المشروع ضمن مبادرات البرنامج في قطاع التعليم، التي أسهمت في دعم التعليم بمختلف مستوياته: العام والعالي والتدريب الفني والمهني، في 11 محافظة يمنية شملت: تعز، عدن، سقطرى، المهرة، مأرب، حضرموت، حجة، لحج، أبين، شبوة، والضالع.