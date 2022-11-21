"وقت اللياقة" تفتتح مركزها الـ155 في "عرقة" بالرياض

ويعكس المركز الرياضي الجديد في "عرقة" تطورًا إضافيًا لتجربة "FT"، من خلال توفير ميّزات ومساحات داخلية مبتكرة وخدمات جديدة كليًا، تعمل كنموذج لجميع المرافق المجددة والمستقبلية، وتجعل من الأندية مراكزًا للالتقاء والتواصل مع عشاق اللياقة البدنية والرياضيين المحترفين، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا القابلة للارتداء والتي تتعقّب نشاط الأعضاء من لحظة دخولهم إلى المركز، والمعدّات الذكية المتطورة تقنيًا التي بدورها تعزّز من تجربة العميل الرياضية.