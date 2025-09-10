مجموعة الشربتلي تدشن أعمال مشروع المثلث الذهبي في قلب جدة

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال معالي الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة النهلة، "نفخر اليوم بتدشين مشروع المثلث الذهبي الذي سيثري المشهد السياحي بمدينة جدة، وبخاصة وأن المشروع يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع تقريباً بموقع بشكل عنواناً للتميز وبوابة رائعة لمنطقة وسط جدة. والمثلث الذهبي ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو خطوة في مسار متواصل تسعى من خلاله مجموعة النهلة إلى تعزيز حضورها في قلب مدينة جدة، في ظل الإقبال الكبير على المدينة كوجهة حضرية وسياحية جاذبة. وسيسهم المشروع في رفع فرص التوظيف والعمل، وسيكون حيًا متكاملاً ومقصدًا سياحيًا وسكنيًا وتجاريًا وترفيهيًا يوفر استثمارات نوعية وفرصًا جديدة للنمو، ومن المتوقع افتتاح المشروع في عام 2030، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."