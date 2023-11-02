فوز مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار بجائزة زمام بدبي

حصل مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار على جائزة زمام ZIMAM للصحة الرقمية، عن أفضل حاضنة أعمال لمشروع البيئة الآمنة الحاضنة Sandbox في مجال الابتكار في المنطقة العربية لهذا العام 2023.
جاء ذلك في المؤتمر السادس للقوى العاملة في مجال الصحة الرقمية الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عٌقد بالتعاون مع HIMSS في مدينة دبي.
وتهدف هذه الجائزة لتكريم الجهات البارزة والمشاريع الناشئة في المجالات متعددة التخصصات في الصحة الرقمية، متضمنة هذا العام مجموعة جديدة من الجوائز التي تتناول مجالات الصحة الرقمية الجديدة مع إيلاء اهتمام خاص للصناعة والبحث.
ويأتي فوز مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار نظير ما قدمه من جهود مميزة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية ودعم وتمكين المبتكرين والابتكارات الصحية، حيث يُعد المستشفى الافتراضي أحد المبادرات ذات الأولوية في برنامج التحول الصحي، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكبر عالمياً من حيث عدد المستشفيات المرتبطة به.
يذكر أن جهود المستشفى الافتراضي ومركز تمكين الابتكار تأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.