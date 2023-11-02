فوز مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار بجائزة زمام بدبي

ويأتي فوز مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار نظير ما قدمه من جهود مميزة في سبيل تقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية ودعم وتمكين المبتكرين والابتكارات الصحية، حيث يُعد المستشفى الافتراضي أحد المبادرات ذات الأولوية في برنامج التحول الصحي، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأكبر عالمياً من حيث عدد المستشفيات المرتبطة به.