طيران ناس وEve Air Mobility يوقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية

ومن جانبه، قال يوهان بورديس، الرئيس التنفيذي لشركة Eve Air Mobility : "هذه الشراكة علامة فارقة في رؤيتنا المشتركة للسفر الجوي المستدام، وهي تمثل أيضًا التزامًا بتشكيل منظومة تنقل جوي أكثر كفاءة وصداقة للبيئة ويسهل الوصول إليها". وأضاف "نحن نتطلع إلى الشروع في هذه الرحلة الرائدة مع طيران ناس بينما نوحد جهودنا لتعزيز مستقبل السفر الجوي في المملكة العربية السعودية."