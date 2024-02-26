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"الأرصاد" يُنبِّه المدينة المنورة: أتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة.. وتستمر حتى الحادية عشرة مساء
"الأرصاد" يُنبِّه المدينة المنورة: أتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على الحناكية والمهد

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لأتربة مثارة غدًا على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا، تضمّن رياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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