"الأرصاد" يُنبِّه المدينة المنورة: أتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على الحناكية والمهد

كما أصدر المركز تنبيهًا، تضمّن رياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.