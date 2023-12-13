"البيئة" تطلق مسرعتيْ "سدرة" و"ريف" لتنمية الابتكار وريادة الأعمال

وأوضحت الوزارة أن برنامج مسرعة سدرة يُعتبر الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة، ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض، ولندن، ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعدّ برنامج مسرعة "ريف" أحد برنامج مسرعة سنبلة لتقنيات الزراعة وأيضًا الأول من نوعه في المنطقة من حيث القطاعات المستهدفة، ومواقع المنظومات الريادية المختارة والمتمثلة في الرياض ولندن.