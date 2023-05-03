وزير العدل يشارك في الملتقى العلمي لعمداء المعاهد القضائية في الدول العربية

شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ووزارة العدل المغربية، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري في مدينة طنجة المغربية.
ويستعرض الملتقى مجموعة من الأوراق العلمية التي تناقش منهجية التعليم الأكاديمي، والمهني القانوني، والأمني والقضائي، وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي.
كما يبحث السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية، وتقييم عمل مراكز البحوث القانونية والقضائية والأمنية في الوطن العربي بهدف رفع كفاءتها وفعاليتها، ووضع معايير وأسس عمل للمجلات العلمية القانونية والقضائية الأمنية المحكمة.
يذكر أن مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل يشارك في الملتقى بورقتين علميتين، الأولى عن منهجية التعليم القانوني والقضائي في مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية، والثانية عن البدائل التدريبية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المركز.