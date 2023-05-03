وزير العدل يشارك في الملتقى العلمي لعمداء المعاهد القضائية في الدول العربية

شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ووزارة العدل المغربية، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري في مدينة طنجة المغربية.