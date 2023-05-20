"التويجري" يثمّن جهود الصليب الأحمر اللبناني لخدمة العمل الإنساني

ثمّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، اليوم السبت، جهود الصليب الأحمر اللبناني في خدمة العمل الإنساني في لبنان.
وقال: إن الصليب الأحمر اللبناني، كسب ثقة الشعب اللبناني بحراكه الإنساني الإغاثي الفاعل المتميز لمساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات، وما يبذله من جهود لتأمين الحماية والإغاثة لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري و174422 لاجئًا فلسطينيًّا في لبنان.
وأضاف "التويجري": في ختام زيارته للمركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني: لقد سعدت بهذه الزيارة كثيرًا، واطلعت خلالها على أعمال منسوبي ومتطوعي الصليب الأحمر اللبناني، ووقفت على أداء المراكز المتخصصة للكوارث والطوارئ والإسعاف، وزرت مرفأ بيروت بعد الحادثة الحزينة التي تعرض لها.
من جهته ثمّن أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، حراك الأمانة العامة للمنظمة العربية لتأمين المساعدات اللازمة إلى المتضررين من الكوارث والأزمات في الدول العربية، عبر دورها التنسيقي الفعال بين أعضائها من الهيئات والجمعيات الوطنية؛ معتبرًا أن المنظمة العربية للهلال الأحمر تظل مظلة للجمعيات الوطنية.
وكان "التويجري" في زيارته للصليب الأحمر اللبناني، قد الْتقى أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، وبحث معه آليات تخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين من الأزمات والكوارث في لبنان.
كما تجول في مركز الاستعداد للكوارث في الصليب الأحمر اللبناني، واستمع لشرح عن آلية العمل في المركز، والعمل المشترك للجمعية مع مركز البحوث الدولي والسلطات الحكومية، ومنها المجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة المخاطر للاستفادة من خبراتها في الإنذار المبكر للتصدي للكوارث والأزمات.
وأكد "التويجري" أهمية ربط مركز الكوارث في لبنان مع المركز العربي للاستعداد للكوارث في مقر الأمانة العامة للمنظمة العربية؛ لتسهيل عمليات التنسيق والتنبؤ بالكوارث ومتابعتها والتصدي لها.
عقب ذلك زار "التويجري" مركز عمليات فِرَق الإسعاف والطوارئ في جمعية الصليب الأحمر اللبناني، والذي يحتوي على 302 سيارة إسعاف و5200 متطوع و31 موظفًا.
وفي ختام الزيارة قدّم رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، درعًا تكريميًّا لأمين عام المنظمة العربية، على زيارته للصليب الأحمر اللبناني وتفانيه في قيادة العمل الإنساني.