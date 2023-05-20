"التويجري" يثمّن جهود الصليب الأحمر اللبناني لخدمة العمل الإنساني

كما تجول في مركز الاستعداد للكوارث في الصليب الأحمر اللبناني، واستمع لشرح عن آلية العمل في المركز، والعمل المشترك للجمعية مع مركز البحوث الدولي والسلطات الحكومية، ومنها المجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة إدارة المخاطر للاستفادة من خبراتها في الإنذار المبكر للتصدي للكوارث والأزمات.