"رؤية العقارية" تنهي عملية استحواذ لصالح "بلوم انفست" على مجمع "الخبر ستي ووك"

أنهت "رؤية العقارية " مؤخرًا إدارة عملية الاستحواذ على مشروع "الخبر ستي ووك" لصالح شركة "بلوم انفست"، وبذلك استحوذت "بلوم انفست" على مجمع "الخبر ستي ووك"، أحد أهم وأرقى مشاريع الخبر التجارية والعقارية النابضة بالحياة الذي يتوسط موقعًا حيويًا على طريق الأمير فيصل بن فهد بالقرب من أهم الأحياء السكنية والتجارية، إذ عملت "رؤية العقارية" على إدارة هذا المشروع الممتد على مساحة 28000 متر مربع وجعله نقطة جاذبة ومركزية عبر إشرافها على تأجير وحدات المشروع لعدد من المطاعم والمقاهي والمعارض بما يتناسب مع المتطلبات العامة للأفراد والمشاريع منذ اطلاقه ولغاية الاستحواذ عليه.
وتعمل "رؤية العقارية" من خلال استراتيجيتها على تقديم الخدمات العقارية وإدارة المرافق وتسويق أفضل المشاريع العقارية في المملكة من خلال جذب أبرز العلامات التجارية إلى جميع العقارات التي تديرها، والتي تسعى من خلالها لتوسيع عملياتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية بأسلوب احترافي، مما يرفع القيمة السعرية والاستثمارية للعقارات التي تديرها الشركة.
وساهمت عملية الاستحواذ الأخيرة على مد بصمة "رؤية العقارية" في مجال السوق العقاري، وتعزيز مكانتها في القطاع المالي وبشكل بارز ورئيس في قطاع خدمات التأجير وإدارة الأصول ذات القيمة العالية، إذ عززت هذه الخطوة قدرتها على التوسع والنمو، ورفع إيرادات الشركة وتعزيز مكانتها بالسوق المحلي تماشيًا مع الحركة المتنامية للسوق العقاري السعودي، وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن "رؤية العقارية" هي شركة عقارية سعودية تدير عملياتها التشغيلية في مجال السوق العقارية في كافة أنحاء المملكة انطلاقًا من مقرها الرئيسي بمدينة الخبر، إذ تعد إحدى الشركات الواعدة في خدمات العقار لتقديمها حلول مبتكرة وأساليب تطوير فريدة على يد الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في إدارة الأملاك، والبحث عن مواقع عقارية، وإدارة المرافق وتقديم خدمات استشارية لتحقيق أهدافها التوسعية ولتلبية كافة احتياجات العملاء.