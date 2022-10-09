"رؤية العقارية" تنهي عملية استحواذ لصالح "بلوم انفست" على مجمع "الخبر ستي ووك"

أنهت "رؤية العقارية " مؤخرًا إدارة عملية الاستحواذ على مشروع "الخبر ستي ووك" لصالح شركة "بلوم انفست"، وبذلك استحوذت "بلوم انفست" على مجمع "الخبر ستي ووك"، أحد أهم وأرقى مشاريع الخبر التجارية والعقارية النابضة بالحياة الذي يتوسط موقعًا حيويًا على طريق الأمير فيصل بن فهد بالقرب من أهم الأحياء السكنية والتجارية، إذ عملت "رؤية العقارية" على إدارة هذا المشروع الممتد على مساحة 28000 متر مربع وجعله نقطة جاذبة ومركزية عبر إشرافها على تأجير وحدات المشروع لعدد من المطاعم والمقاهي والمعارض بما يتناسب مع المتطلبات العامة للأفراد والمشاريع منذ اطلاقه ولغاية الاستحواذ عليه.