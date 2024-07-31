"الحربي" يحضر مسيرة تخرج برنامج القيادة والأركان بالمملكة المتحدة

حضر رئيس الجهاز العسكري المكلّف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن صالح الحربي مسيرة موكب تخرج برنامج القيادة والأركان بالمملكة المتحدة بصفته ضيف شرف، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان العامة البريطاني، وذلك تقليد سنوي تنظمه أكاديمية الدفاع البريطانية، حيث كان في استقباله لدى وصوله الحفل اللواء بيتر رويل.
والتقى رئيس الجهاز العسكري خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة للمملكة المتحدة الفريق السير رولي ووكر، وبحثا العلاقات الثنائية وتعزيزها وأوجه التعاون بين الجانبين.
كما زار الكلية الملكية للدراسات الدفاعية، وكان في استقباله الفريق المتقاعد السير جورج نورتون.
وقد تضمنت الزيارة التوقيع على برنامج التعاون بين كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، وأكاديمية الدفاع البريطانية، في مجال التعليم الدفاعي.