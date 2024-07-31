"الحربي" يحضر مسيرة تخرج برنامج القيادة والأركان بالمملكة المتحدة

حضر رئيس الجهاز العسكري المكلّف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن صالح الحربي مسيرة موكب تخرج برنامج القيادة والأركان بالمملكة المتحدة بصفته ضيف شرف، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من رئيس هيئة الأركان العامة البريطاني، وذلك تقليد سنوي تنظمه أكاديمية الدفاع البريطانية، حيث كان في استقباله لدى وصوله الحفل اللواء بيتر رويل.